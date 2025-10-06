ЦСКА единствен остана с 1 победа

ЦСКА е на върха в класиране, което най-малко иска да вижда – по победи в Първа лига през сезона. След като Ботев (Пд) спечели гостуването на Ботев (Вр), „червените“ са единственият тим, който само веднъж е триумфирал след 12-ия кръг. Кошмарната статистика продължи в дербито срещу Лудогорец, завършило 0:0. Ситуацията можеше да се промени, но скъпият централен нападател Леандро Годой пропусна чисто положение в добавеното време.

От лагерите на съперниците нападнаха съдията – за неотсъдени дузпи и нарушения. И ЦСКА, и Лудогорец имаха своите претенции, но ВАР не посъветва Драгомир Драганов да посочи бялата точка. Реферът изгони само Адриан Лапеня малко преди края за втори жълт картон.

И след 12-ия кръг ЦСКА продължава да е на 12-о място в класирането с отрицателна голова разлика. Треньорът Христо Янев излезе с нов капитан във втория си мач – нещо, което предшественикът му Душан Керкез правеше постоянно. Сега с лентата бе Теодор Иванов, дошъл през лятото. Номинирането на сина на Валентин Илиев прилича на първия престой на Янев в ЦСКА. Когато отборът бе натирен в аматьорския футбол, треньорът даде лентата на Валентин Антов. Защитникът беше само на 14 години и стана най-младият капитан в историята.

Мачът донякъде върна усмивките по лицата на „червените“ фенове. И не толкова заради резултата, а заради по-приличното представяне в сравнение с миналите двубои. Покрай умерената еуфория в социалните мрежи обаче има и яд – дали загубените две точки от Лудогорец няма да помогнат на Левски в битката за титлата. Подобни твърдения обаче са доста несъстоятелни предвид отложения мач на „зелените“ срещу Берое и оставащите още много двубои до края на сезона.

ЦСКА трябва много повече да се притеснява, че закръгли четири години, в които не може да победи съперника от Разград. Последният успех датира от 20 декември 2021 година. Тогава в отложен мач „червените“ спечелиха с 1:0 на „Българска армия“ с гол на Юрген Матей и се приближиха на две точки от Лудогорец. Последвалият срив във взаимоотношенията между собственика Гриша Ганчев и треньора Стойчо Младенов минираха ситуацията в клуба в началото на 2022 година и бързо „червените“ отпаднаха от битката за титлата.

На ниво Първа лига ЦСКА има само три победи срещу Лудогорец срещу 22 загуби, а 17 мача са завършвали наравно.