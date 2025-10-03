Автогол е тема №1 след Лудогорец – Бетис

Автогол на Сон от Лудогорец при 0:2 от Бетис се превърна в тема №1 след мача в Лига Европа. В навечерието на срещата испанският бранител, който е запален фен на тима от Ла Лига и юноша на клуба, разкри за шеговит разговор със спортния директор на съперника Ману Фахардо.

„Беше много забавно да говоря с него, което правя често – обясни Сон преди срещата. - Между другото, ме помоли на шега да си вкарам гол в собствената врата, но аз му отговорих да остави настрана глупостите, защото въпреки че съм фен на Бетис, сега защитавам цветовете на Лудогорец.“

В 53-ата минута удар в Разград топката рикошира в крака на Сон, след което…влетя в собствената му врата. За капак цялото семейство на футболиста бе дошло в България, за да гледа изявите му на живо. След мача Сон допълни темата: "Ние сме приятели. Той иска най-доброто за Бетис, а аз - най-доброто за Лудогорец. Това, което се случи в мача, бе като забавен виц", коментира Сон.

Точен за Бетис бе и Джовани Ло Селсо. Преди 5 години аржентинецът вкара на „орлите“, но с екипа на Тотнъм.



