Димитров изненада с Турицов, не взе бранител на Левски

Селекционерът на България Александър Димитров обяви пълния списък с футболисти, на които ще разчита за предстоящите световни квалификации с Турция и Испания. На 11 октомври тимът ни посреща селекцията, водена от Винченцо Монтела, на Националния стадион “Васил Левски” в София от 21:45 ч., а на 14 октомври гостува на стадион “Хосе Сория” във Валядолид от 20:45 ч. местно време (21:45 ч. българско).

В състава се завръща Иван Турицов, който е и единственият представител на ЦСКА. В същото време тези на Левски са трима - Светослав Вуцов, Радослав Кирилов и Марин Петков. Няма го Кристиан Димитров, който бе в отбора за началото на квалификациите. Отсъства и Николай Минков, който се подвизава именно на позицията на Турицов.

Новият селекционер на България се доверява и на Кристиян Стойнов от Славия. "Белите" са с един представител, въпреки трудното начало на сезона в Първа лига и последното място в класирането преди 11 кръг.

Ето и пълния списък с повиканите играчи:

Вратари:

Димитър Митов (Абърдийн), Светослав Вуцов (Левски), Димитър Шейтанов (ЦСКА 1948)

Защитници:

Петко Христов (Специя), Атанас Чернев (Ещрела Амадора), Росен Божинов (Роял Антверп), Eмил Ценов (Оренбург), Християн Петров (Хееренвеен), Виктор Попов (Корона Киелце), Димитър Велковски (Арда), Иван Турицов (ЦСКА София)

Полузащитници:

Андриан Краев (Апоел Тел Авив), Илия Груeв (Лийдс), Станислав Шопов (Осиек), Филип Кръстев (Оксфорд Юнайтед), Марин Петков (Левски), Ивайло Чочев (Лудогорец), Кристиян Стоянов (Славия)

Нападатели:

Кирил Десподов (ПАОК), Здравко Димитров (Бодрум), Лукас Петков (Елверсберг), Владимир Николов (Корона Киелце), Мартин Минчев (Краковия), Радослав Кирилов (Левски)