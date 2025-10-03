БФС хвали 3 клуба от Втора лига

Три клуба от Втора лига получиха похвали от Българския футболен съюз за развитието на своите академии и това се случи на организираната от централата презентация-семинар, специално за отборите от това ниво.

Координаторът на БФС и главен методист на Детско-юношеския футбол Пламен Михов разясни критериите и обяви, че след досегашния мониторинг три клуба са му направили много добро впечатление и в тях реално се работи по изискваните правила. Това са Етър (Велико Търново), Хебър (Пазарджик) и Марек (Дупница).

Михов представи на отборите и план-периодизация за развитието на талантите им във възрастите от 6 до 19-годишна възраст. Процесът обаче ще се контролира от централата.

Българският футболен съюз иска да наложи правила в школите за начина на работа и тренировки, методика на подготовка, като клубовете ще получават финансиране на база изпълнението на критериите. Всички отбори от Втора лига, които спазват правилата и изискванията, ще получат финансова помощ от БФС. Тя е спонсора на първенството MrBit и е в размер на 800 хиляди лева.

Два клуба от Втора лига не изпратиха свои представители на срещата с БФС.