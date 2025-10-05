Скрит жокер на Левски за титлата

Шампионските амбиции на Левски вече са сложени на масата. Само преди дни изпълнителният директор Даниел Боримиров обяви, че това е основната цел на „сините“ този сезон, а в клуба са уверени, че имат сили да се преборят с Лудогорец. В събота вечер столичният гранд бе на път да се издъни звучно срещу 10 от Берое у дома, но после треньорът Хулио Веласкес извърши тройна смяна и това даде резултат. Сред появилите се на терена бе и Марин Петков. Националът на България вкара за 2:1, а след това асистира на Гашпер Търдин, реализирал дебютно с екипа на столичния гранд за крайното 3:1.

За юношата на Левски това бе пето попадение през кампанията. По-рано този сезон Петков донесе късен успех в „Надежда“ при 2:1 над Локомотив (София), разписа се ефектно със задна ножица срещу Спартак (Варна) при друг успех със същия резултат, на два пъти вкара и срещу Монтана (5:0) на старта.

Така от почти сигурен напускащ това лято, юношата на „сините“ се превръща бавно, но сигурно в жокер за Левски. Националът на България бе на крачка от трансфер в Монца. Италианците не успяха да продадат Андреа Колпани, за да освободят място за родния футболист. Седмици преди това полският Руков също искаше Петков, но накрая сделка нямаше. Интерес към нападателя имаше и от Макаби (Хайфа), но поне до зимата той остава на „Герена“, а това продължава да носи точки на Левски. Победата над Берое оставя „сините“ на върха в класирането.

