Левски остава на върха след бой над Берое

Левски надви Берое с 3:1 в двубой от 11 кръг на Първа лига, за да запази първото място в класирането. "Сините" бяха близо до грешна стъпка на стадион "Георги Аспарухов", след като допуснаха късен изравнителен гол срещу 10 от гостите, но ход на Хулио Веласкес се оказа решаващ. Испанският треньор пусна в игра Марин Петков, който скоро след това вкара и асистира.

Първият удар към една от двете врати дойде в 3-ата минута, когато Гашпер Търдин стреля от дистанция, а Мота изби в ъглов удар.

120 секунди по-късно Радослав Кирилов бе съборен от Соломони, но главният съдия Гребенарски даде знак играта да продължи.

В 11-ата минута Левски излезе напред в резултата след отлична атака. Мазир Сула намери Сангаре, който проби между двама бранители, след което веднага стреля високо без да остави шанс на Мота.

10 минути по-късно хубава многоходова атака в "синьо" премина през Бала, Сула, който взаимодейства със Сангаре, върнал отново към бившия играч на Черно море, който стреля от наказателното поле, но в ръцете на стража на гостите.

"Сините" продължиха да държат инициативата в търсене на втори гол, който да успокои тима на Хулио Веласкес.

В 42-ата минута Макун отправи хубав удар от средна дистанция, който влизаше в горния десен ъгъл, но Мота успя да избие в последния момент.

Само минута по-късно и Радослав Кирилов отправи опасен изстрел, който мина на сантиметри от целта.

Втората част започна кошмарно за гостите от Стара Загора, след като Тижан Сона влезе грубо в крака на Алдаир, а след намеса на ВАР Гребенчарски отмени първоначално дадения жълт картон, заменяйки го с червен.

В минутите след това Артур Мота получи травма и се нуждаеше от лекарска намеса, но все пак остана в игра. В 56-ата минута Алдаир проби по крилото, центрира в наказателното поле, където Сангаре не успя да засече с глава, но топката попадна в Радослав Кирилов, който стреля опасно, но покрай лявата греда.

Последваха силни минути за домакините, но някак играчите на Берое успяваха да неутрализират агресивната игра на "сините".

В 73-ата минута всичко се промени, когато тимът на Веласкес се пропука в отбрана, допускайки Йесид Валбуена да изведе Алберто Салидо очи в очи с Светослав Вуцов, за да вкара за 1:1.

Последва тройна смяна от страна на Веласкес, който хвърли в игра едновременно Марин Петков, Борислав Русанов и Асен Митков.

5 минути по-късно сходна атака в "бяло-зелено", но в обратен ред изведе Валбуена на перфектна позиция, но този път вратарят на "сините" парира.

В 80-ата минута Левски си върна аванса, след като се възползва от гениален пас на Радослав Кирилов на втора греда и от непосредствена близост вкара за 2:1.

В добавеното време Търдин засече центриране на Марин Петков от ъглов удар, за да вкара за 3:1.

Левски - Берое 3:1

1:0 Мустафа Сангаре (11)

1:1 Алберто Салидо (73)

2:1 Марин Петков (80)

3:1 Гашпер Търдин (90)

Левски: 92. Светослав Вуцов – 6. Цунами (К), 4. Кристиан Макун, 50. Кристиан Димитров, 21. Алдаир – 18. Гашпер Търдин, 47. Акрам Бурас – 99. Радослав Кирилов, 22. Мазир Сула, 17. Евертон Бала – 12. Мустафа Сангаре

Резерви: 78. Мартин Луков, 7. Фабио Лима, 8. Карлос Охене, 10. Асен Митков, 31. Никола Серафимов, 70. Георги Костадинов, 71. Оливер Камдем, 77. Борислав Рупанов, 88. Марин Петков

Треньор: Хулио Веласкес

Берое: 1. Артур Мота – 23. Тижан Сона, 3. Хуан Пабло Саломони (К), 14. Викторио Вълков, 5. Кайо Лопес – 4. Факундо Константини, 24. Стефан Гаврилов – 10. Нене, 21. Алберто Салидо, 7. Хуанка Пинеда – 9. Йесид Валбуена

Резерви: 99. Валентино Кинтеро, 8. Алехандро Масого, 11. Исмаел Ферер, 12. Мартин Георгиев, 15. Факундо Аларкон, 16. Станислав Йовков, 20. Джанлука Коя, 27. Аугусто Дабо, 17. Уеслей Да Роча

Треньор: Алехандро Сагерас