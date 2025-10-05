Тодор Янчев с дебютни повиквателни, взе по двама от Левски и ЦСКА

Националният селекционер на България U21 Тодор Янчев обяви списъка с повиканите футболисти за европейските квалификации с Португалия и Чехия. На "мореплавателите" гостуваме в петък, 10 октомври, от 21:30 часа българско време в Портимао.

Домакинският двубой с Чехия е насрочен за 14 октомври, вторник, от 19:00 часа на ст. "Георги Бенковски" в Пазарджик. Мачовете ще се излъчват пряко по DIEMA SPORT.

Списък с повиканите футболисти:

Вратари:

Пламен Андреев - Расинг Сантандер

Александър Андреев - Жирона

Велизар-Илия Илиев - Аудаче Чериньола

Защитници:

Мартин Георгиев - Славия

Теодор Иванов - ЦСКА

Кубрат Йонашчъ - Септември

Михаил Полендаков - Шефилд Юнайтед

Димитър Папазов - Болоня

Симеон Василев - Септември

Викторио Вълков - Берое

Тодор Павлов - Локомотив Пд.

Антон Иванов - Добруджа

Полузащитници:

Петко Панайотов - ЦСКА

Цветослав Маринов - Спартак Вн.

Асен Митков - Левски

Антоан Стоянов - Ботев Вр.

Нападатели:

Георги Лазаров - Черно Море

Никола Илиев - Ботев Пд.

Кристиян Балов - Славия

Борислав Рупанов - Левски

Роберто Райчев - Славия

Николай Златев - Черно Море

Борис Димитров - Монтана