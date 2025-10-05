Тодор Янчев с дебютни повиквателни, взе по двама от Левски и ЦСКА

Националният селекционер на България U21 Тодор Янчев обяви списъка с повиканите футболисти за европейските квалификации с Португалия и Чехия. На "мореплавателите" гостуваме в петък, 10 октомври, от 21:30 часа българско време в Портимао.
Домакинският двубой с Чехия е насрочен за 14 октомври, вторник, от 19:00 часа на ст. "Георги Бенковски" в Пазарджик. Мачовете ще се излъчват пряко по DIEMA SPORT.
Списък с повиканите футболисти:
Вратари:
Пламен Андреев - Расинг Сантандер
Александър Андреев - Жирона
Велизар-Илия Илиев - Аудаче Чериньола
Защитници:
Мартин Георгиев - Славия
Теодор Иванов - ЦСКА
Кубрат Йонашчъ - Септември
Михаил Полендаков - Шефилд Юнайтед
Димитър Папазов - Болоня
Симеон Василев - Септември
Викторио Вълков - Берое
Тодор Павлов - Локомотив Пд.
Антон Иванов - Добруджа
Полузащитници:
Петко Панайотов - ЦСКА
Цветослав Маринов - Спартак Вн.
Асен Митков - Левски
Антоан Стоянов - Ботев Вр.
Нападатели:
Георги Лазаров - Черно Море
Никола Илиев - Ботев Пд.
Кристиян Балов - Славия
Борислав Рупанов - Левски
Роберто Райчев - Славия
Николай Златев - Черно Море
Борис Димитров - Монтана