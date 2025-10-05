Треньорска оставка в Първа лига

Старши треньорът на Добруджа Атанас Атанасов ще подаде оставка след серията слаби резултати на новака в Първа лига. Опитният специалист призна, че е взел това решение след загубата от Арда с 0:2.

"И за да няма спекулации, аз сега ще говоря с ръководството и ще си подам оставката. Явно не нося късмет. Не мога да кажа, че не са се старали. Но като отборен дух като награса, стоим добре технико-тактически. По принцип – да, аз съм човекът, който изгради отбора до тука. Но просто ни липсва спортен шанс до днес. И когато няма резултатите, нали знаете кой е виновен?", обясни Атанасов.

Добруджа се завърна в родния елит след 22-годишно отсъствие, стартирайки позитивно новия сезон, но постепенно започна да трупа загуби и вече е последен в класирането със 7 точки.