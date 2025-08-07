ЦСКА привлича Кошмара за 2,5 милиона евро

ЦСКА би трябвало да подпише договор с Кошмара. Такъв е прякорът на Леандро Годой от Берое, който се превърна в хит в Стара Загора. Аржентинецът не е тренирал два дни с отбора си и вероятно през това време е минавал медицински тестове. Ернан Банато, босът на Берое, обяви наскоро, че цената на Кошмара е 2,5 милиона евро. През миналия сезон 24-годишният нападател вкара 18 гола. Ако сделката стане факт, Годой ще може да играе още в събота срещу Черно море. Клубът търси нападател, който да подкрепя Йоанис Питас. Кипърецът не се представя убедително от началото на сезона, както и целият тим на ЦСКА.

Оферта от един милион евро се е оказала недостатъчна „червените“ да привлекат алжирски футболист. Френската спортна библия „Екип“ съобщава, че българите са оферирали Клермон Фуут за Майдин Дуан. Алжирецът, който има и френски паспорт, направи много силен минал сезон, в който изигра 36 мача, вкара пет гола и направи две асистенции. Договорът на Дуан е за още един сезон, а няколко европейски клуба са показали интерес. Според „Екип“ българският гранд ще засили офертата си към офанзивния полузащитник.

ЦСКА се нуждае спешно от разиграващ халф, а тази роля Дуан може да изпълнява. Ситуацията при „червените“ не се подобрява и срещу Черно море в събота треньорът Душан Керкез няма да има нови опции. Годой може да е изключение. Много вероятно е последните попълнения Кевин Додай и Давид Пастор да започнат като титуляри. Двамата дебютираха като резерви при загубата от Локомотив (Пд) с 0:1.

Керкез обяви преди двубоя, че ЦСКА не е фаворит в никой мач и тези думи шокираха феновете. Припомниха им как преди година тогавашният треньор Томислав Стипич коментира, че отборът ще се бори за петото място, което всъщност и постигна.