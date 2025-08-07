Червен код за авиационна опасност след изригването на вулкана Ключевской на Камчатка

Тази сутрин вулканът изхвърли пепел на височина до 11 километра

Издаден е най-висок код за авиационна опасност заради изригването на вулкана Ключевской на Камчатка след изригване на пепел тази сутрин, съобщиха от камчатския екип за реагиране при изригване пред ТАСС.

"Кодът за авиационна опасност на Ключевской е повишен до червено. Експлозивната вулканична активност продължава", се казва в изявлението.

Преди това гигантският вулкан е бил обозначен с оранжев код за авиационна опасност, което показва, че неговата активност може да представлява заплаха за двигателите на ниско летящи самолети.

Сутринта вулканът изхвърли пепел на височина до 11 километра. Службите за спешна помощ предупредиха за възможно падане на пепел в района на Усть-Камчатски. През следващите три дни се очаква изригването да се засили.