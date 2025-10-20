Яхтингът става по-екологичен

Едно посещение до Монако винаги си струва, но има особена стойност, когато е в последната пълна седмица на септември. Тогава по традиция лъскавото перла на френската Ривиера е домакин на най-голямото и най-престижното изложение на суперяхти в Европа. В пристанище Еркюл и прилежащата акватория пускат котва много от най-големите, най-луксозните, най-технологичните и най-скъпите яхти в света.

Върху сините килими на кейовете край плаващите дворци се разхожда каймакът на висшето общество. Огледи, консултации, поръчки, сделки и дискусии съпровождат грандиозното събитие. За яхтеното изложение в Монако са показателни някои цифри, от които дори здраво стъпил на земята човек може да получи морска болест. На разположение на посетителите бяха 120 суперяхти с дължина до 107 метра (на обща стойност над 4 милиарда евро), включително 50 нови от тази година и 20 от миналата. И в допълнение към тях – около 50 луксозни помощни моторни лодки, джетове, подводници, хеликоптери, моторхоумове, ванове и ултралуксозни спортни коли от марки като Ferrari, Lamboghini, Brabus и др. На едно място се събира (почти) всичко, което съпровожда сладкия живот на яхтсмените от най-висок калибър.

Неразделна част от събития като яхтеното изложение в Монако са срещите с корабостроители, инженери, дизайнери, корабни архитекти и специализирани доставчици. На щандовете на пристанището производителите демонстрират най-новите тенденции и технологии, които съпътстват яхтената индустрия. Както и в други сфери на транспортния сектор, и превозните средства в морето се движат по курс към устойчиви решения и въвеждане на екологични иновации.

Това е и целта на новата програма Blue Wake, която стартира на тазгодишното изложение в Монако. 59 изложители, одобрени от фондация Water Revolution, демонстрираха своите екологично отговорни решения – от водородни задвижващи системи и алтернативни горива до рециклируеми материали и кръгови производствени практики. Така посетителите получиха ясна отправна точка към компании, ангажирани с устойчивостта и могат да интегрират определени екологични решения в собствени яхтени проекти. Наградите Blue Wake отличиха изключителни инициативи в пет категории. Победителите бяха насърчени за въвеждане на иновации като водородно задвижване, биоразградими килими, нисковъглеродното гориво, яхта с горивни клетки и рециклируем алуминиев катамаран. Това е поредното доказателство как яхтеното изложение в Монако освен витрина най-доброто в сектора затвърждава и ролята си в популяризирането на устойчивия и отговорен яхтинг.

А какво е бъдещето на яхтинга? Всеки, който се интересува от тази тема получава достъп до визията на група дизайнери и корабни архитекти, които налагат нови решения за задвижване и навигация в съвременните яхти. В следващи публикации „Труд“ ще представи някои от най-забележителните новости от яхтеното изложение в Монако.

По света има 6200 суперяхти

Най-голямата суперяхта на тазгодишното изложение в Монако носи името MAR и е с дължина 107 метра. Иначе като като суперяхти се определят моторните и ветроходните съдове с дължина от 30 метра нагоре. Те са частна собственост и могат да се предоставят под наем (чартиране). Частните изследователски кораби с такива размери също се считат за суперяхти.

По света има почти 6200 суперяхти с дължина над 30 метра. От тях само 915 са ветроходни, всички останали се задвижват изцяло от двигатели. Най-много суперяхти има с размери между 30 и 40 метра. Близо две трети от суперяхтите са с такива размери, а едва 3% са с дължина над 80 метра.

Тенденцията в яхтената индустрия показва увеличение на поръчките за производство на нови суперяхти над 40 метра. Най-големите производители логично са държави с излаз на море. Водещи в това отношение са Италия и Холандия, но има и много реномирани и силни корабостроители във Франция, Германия, Великобритания, Турция, САЩ.