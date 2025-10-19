17-годишно момиче загина при катастрофа на магистрала "Тракия"

17-годишно момиче е загинало при катастрофа, станала снощи на автомагистрала "Тракия" до Пловдив, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Сигналът за тежкия инцидент е получен на спешния телефон 112 преди полунощ.

Лек автомобил "Мерцедес" се е блъснал в мантинелата в посока Бургас при 130-ти километър.

Загиналото момиче е пътувало в автомобила, управляван от 20-годишен младеж. Лекарите от пристигналата на място линейка са констатирали смъртта на пътничката.

Шофьорът е задържан с полицейска заповед. Води се разследване.