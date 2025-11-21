Бойко Борисов: Тези хора ме арестуваха

Целта на протеста е да се окупира Народното събрание

Тези протести са за това - да не се приеме бюджет в евро. Това заяви председателят на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Това е най-хубавото нещо - да се протестира. Целта на протеста е да се окупира парламентът и да не се приеме бюджет в евро. Не съм ги гледал какво са казали, но тези хора ме арестуваха мен - Петков, Асен Василев", каза още Борисов.

"И аз съм недоволен и съм съгласен от това, което бизнесменът Кирил Петков каза, че решетките коват лидери. Благодарение на неговите решетки аз си възстанових ГЕРБ и силата на ГЕРБ. Прав е, според мен трябва да променим Избирателния закон, така че дава привилегии на всички, които сме лежали в арестите. Да имаме бонус по 10-15-20 депутата", обясни той.