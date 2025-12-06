Бурното море блокира достъпа до танкера „Кайрос“, хеликоптер е в готовност

Още по темата: Институциите с първи подробности за заседналия танкер Kairos край Ахтопол (ВИДЕО) 05.12.2025 18:47

Днес екипажът на кораба е настоял плавателният съд да бъде провлачен

Втори ден танкерът „Кайрос“, поразен от военни дронове край Босфора, остава блокиран край бреговете на Ахтопол. Българските власти съобщиха, че опожареният корабът е бил докаран на буксир от турски влекач, след което е бил изоставен в български води. Неуспешен остана опитът на властите днес да се качат на борда, заради бурното море. Десетчленният екипаж е добре и разполага с храна и вода за няколко дни.

Oт „Морска администрация“ обясниха, че корабът е следен още от началото на навлизането му в български води, съобщава БНТ. Властите ни са забелязали как танкерът е съпроводен от турски влекач с името „Тимур бей“, след което е изоставен, а влекачът се е върнал на пристанището в Инеада.

Румен Николов, директор ГД „Аварийно-спасителни дейности“ към Морска администрация:

„Двата съда – влекачът и корабът по неясни за нас причини следват на север и с навлизането на около 6 мили в териториално море се прекъсва връзката между тях. За мен лично това не е нормално. По дипломатически път ще се уточни защо корабът е изпратен или довлечен в български териториални води“.

Тази сутрин е направен опит за бордова проверка от катер на „Гранична полици“, но безуспешно.

Владимир Крумов, областен управител на Бургас:

„Много е бурно морето, над 7 бала е вълнението, вятърът е много силен и спряхме тази операция. Осигурили сме постоянен контакт с екипажа на кораба. Към момента нямат нужда от евакуационни действия. В момента, в който вятърът отслабне, имаме достъп с летателно средство - хеликоптер, ще им предоставим техника, плюс хранителни продукти и вода“.

Екипажът от десет души засега има провизии за поне три дни.

Гл. комисар Антон Златанов, директор на ГД "Гранична полиция":

„Екипажът е само екипаж без капитан. За тях няма директна опасност. Те твърдят, че танкерът е празен.

След като вчера е поискал евакуация, днес екипажът на кораба е настоял плавателният съд да бъде провлачен в безопасна зона, без те самите да напускат плавателния съд.