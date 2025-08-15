ChatGPT 5 потребява толкова електричество, колкото цяла България

ChatGPT 5 потребява средно 8.6 ПЪТИ повече електричество от ChatGPT 4. Това показват оценките на лабораторията за изкуствен интелект на University of Rhode Island. Става въпрос за средно 18 Wh на единично запитване (при средно 2.1 Wh за старата версия), което при 2.5 милиарда запитвания на ден води до общо потребление от 45 GWh дневно.

За сравнение електроенергийното потребление на България на 13.08.25 г. беше общо 90 GWh. Това значи, че само след удвояване на запитванията (което се случва средно на 4-5 месеца), само ChatGPT 5 (един от многото налични модели за изкуствен интелект) ще потребява толкова електричество, колкото цяла България.

Замислете се: Растежът на изкуствения интелект - като брой потребители и брой запитвания - е експоненциален. Всяка нова версия - а те ще се появяват все по-често, защото конкуренцията е невероятна - увеличава относителното електроенергийно потребление с един порядък. Крайният резултат? Изводите всеки да си ги прави сам.