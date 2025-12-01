Костадинов: Време е за революция - не за поредната подмяна, маскирана като промяна!

От "Възраждане" ще организират протести срещу правителството

Това, ако го каже довечера на протеста, подозирам, че ще отнесе няколко хиляди псувни и проклятия. Така председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов коментира вчерашното изказване на председателя на "Продължаваме Промяната" Асен Василев, че към момента не искат да свалят правителството "Желязков", а просто искат нов бюджет.

"Аз обаче, за разлика от Асен, искам свалянето на мафиотското правителство. Аз, за разлика от Асен, не искам да махна ДПС, за да вляза на тяхно място в управлението с ГЕРБ. Аз искам престъпното правителство в затвора!", пише още народният представител.

Костадинов съобщи, че от "Възраждане" ще организират "истински" протести за свалянето на режима ДПС-ГЕРБ.

"Време е за революция - не за поредната подмяна, маскирана като промяна!", завършва депутатът.