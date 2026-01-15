Кризата с боклука: СОС изслушва кмета Васил Терзиев

Автор: Труд онлайн
Столичният общински съвет изслушва кмета на София Васил Терзиев относно кризата с боклука в града. Терзиев ще представи информация за текущото състояние на сметосъбирането и сметоизвозването по райони, действащите договори с фирмите за почистване и плана за преодоляване на проблема.
В седем зони договорите със сметопочистващите фирми изтекоха, което наложи прилагането на временни мерки.
В някои райони договорите бяха удължени, в други – общината използва собствен капацитет, а в някои квартали боклукът се събира от фирми от съседни райони.