Почина 200-килограмовият мъж, който беше приет в "Пирогов"

Това съобщиха от лечебното заведение

Почина 200-килограмовият пациент, който беше приет в събота в "Пирогов". 52-годишният пациент беше хоспитализиран на 10 януари с извънредно тежко чернодробно увреждане, остър токсичен хепатит и напреднали последици от продължително обездвижване.

Състоянието му наложи обединените усилия на екипи от няколко отделения, но въпреки всички усилия, пациентът почина.

В световен мащаб успеваемостта при овладяване на подобни случаи е изключително ниска и ефектът от лечението често е краткотраен.