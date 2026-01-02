Намериха мъртва дъщерята на Томи Лий Джоунс в хотел в Сан Франциско

Дъщерята на Томи Лий Джоунс , Виктория , беше намерена мъртва в хотел в Калифорния на Нова година, научи TMZ.

Източници от правоохранителните органи ни съобщават, че Виктория е била открита в луксозния хотел Fairmont San Francisco рано сутринта в четвъртък.

Говорител на пожарната служба на Сан Франциско съобщи пред TMZ, че екипите на пожарната служба на Сан Франциско са реагирали на сигнала за спешен медицински случай в 2:52 ч. сутринта. При пристигането си парамедиците са извършили оценка и лицето е било обявено за мъртво на място.

Мястото на инцидента е предадено на полицейското управление на Сан Франциско и на службата на съдебната лекарка за по-нататъшно разследване, според информация на ТМZ.

Говорител на полицейското управление на Сан Франциско съобщи пред TMZ, че приблизително в 3:14 ч. сутринта служителите им са отговорили на хотела относно сигнал за починал човек. На място служителите са се срещнали с парамедици, които са обявили възрастната жена за починала.

Съдебният лекар е пристигнал на място и е провел разследване. Към този момент причината за смъртта остава неизвестна и властите не са разкрили допълнителни подробности.

ТМZ са се свързали с представител на Джоунс, но засега няма отговор.