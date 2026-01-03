Най-новата партида руски танкове Т-90М е с подобрена система за активна защита и нов „режим против дронове“

Най-новата производствена партида основни бойни танкове Т-90М, доставени на руската армия, интегрира нов вариант на системата за активна защита „Арена-М“, за която източници от Министерството на отбраната потвърдиха, че има режим „против дронове“, за да предпазва машините от атаки от безпилотни летателни апарати за еднократна употреба и барикадиращи боеприпаси, пише военното издание Military Watch.

Тази нова възможност е постигната чрез разработване на нов софтуер за системата „Арена-М“, работата по който се съобщава, че е приключила през 2025 г. „Арена-М“ използва радар за непрекъснато наблюдение на околната среда за входящи заплахи и при откриване на входящ снаряд го проследява автоматично, изчислява траекторията му и разполага защитни боеприпаси, за да го прихване и унищожи, преди да удари танка. Въпреки че Русия разработва система за активна защита с твърдо унищожение от 90-те години на миналия век, като множество варианти на системата „Арена“ са подготвени за производство, липсата на финансиране доведе до това те да се предлагат предимно на пазара за износ.

Централната роля, която баржиращите се боеприпаси и безпилотните летателни апарати за еднократна употреба играят в противотанковите операции на двете страни в руско-украинската война, накара военните по целия свят да проявят нарастващ интерес към разработването на системи за активна защита, които увеличават оцеляването срещу тези заплахи. Способността за прихващане на боеприпаси за атака отгоре, като например Javelin, доставени на Украйна от Съединените щати, или Bulsae-4, доставени на Русия от Северна Корея, също е приоритетна. Кадри, излъчени заедно с изявление на източник от министерството на отбраната относно подобренията на системата „Арена-М“, показват бронирани машини в производствени съоръжения на най-голямото предприятие за производство на танкове в света „Уралвагонзавод“ и интегрирането на системата в основен боен танк Т-72Б3. Т-72 с новата система бяха видени за първи път разположени през март 2025 г.

„Арена-М“ може да прехваща ракети, снаряди и високофугасни противотанкови снаряди, летящи със скорост до 1000 метра в секунда, и да го прави на разстояние 50 метра. Липсата на система за активна защита срещу унищожаване на тежки предмети оставя руските танкове все по-назад от авангарда. Един от най-новите танкове, оборудвани с такава система, е севернокорейският „Чонма 2“ , за който се предполага, че е предназначен за доставки на руската армия тази година, докато полската армия от края на 2022 г. разполага с все по-голям брой южнокорейски танкове К2 с известната система за активна защита KAPS. Въпреки това, западните танкове също изостават в използването на такива системи, както наскоро демонстрира уязвимостта на M1A1 Abrams , Leopard 2 и Challenger 2 в бойните действия в Украйна. Израелският „Меркава IV“ е интегрирал системата за активна защита Trophy от 2008 г., като тази система е предназначена за износ, за да се подобрят нивата на защита на американските и германските танкове поради липсата на местни алтернативи.

Въпреки липсата на система за активна защита, руските власти изразиха високо ниво на удовлетворение от Т-90М, който представлява значително подобрение спрямо предишните основни бойни танкове на страната, въпреки много бавния темп на напредък в индустрията през 30-те години след разпадането на СССР. Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев отбеляза през февруари 2024 г., че танковете „са се доказали блестящо по време на специалните операции“. „Бойните командири, които се връщат от фронтовата линия и поръчват оборудване, са поискали помощ за получаването на Т-90М. Това е много добро оръжие“, добави той. Подобни силни похвали за танка бяха дадени от президента Владимир Путин през юли 2023 г., когато той цитира доклад относно издръжливостта на Т-90М при удар в крайпътна бомба и го определи като най-добрия танк в света. Въпреки че може да се похвали с множество предимства пред новите западни танкове, възможностите на Т-90М се считат за далеч по-ограничени от най-новите китайски и южнокорейски типове танкове, като Тип 100 , Тип 99B и К2.