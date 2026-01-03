Венецуела трябва да определя съдбата си без външна намеса, заяви външното министерство на Русия, цитирано от руска медия. Изявлението е във връзка със събитията във Венецуела.

„На Венецуела трябва да бъде гарантирано правото сама да определя съдбата си, без каквато и да било деструктивна външна намеса“, се казва в текста.

„Латинска Америка трябва да остане зона на мир, за каквато се провъзгласи през 2014 г. А на Венецуела трябва да бъде гарантирано правото самостоятелно да определя съдбата си, без каквато и да е деструктивна, още повече военна, външна намеса“, подчертават ведомството.

Претекстите на Вашингтон за оправдаване на въоръжената агресия срещу Венецуела са несъстоятелни, се казва още в изявлението

„Идеологизираната неприязън надделя над деловия прагматизъм и готовността за изграждане на отношения на доверие и предсказуемост“, се допълва в документа.

„Тази сутрин САЩ извършиха акт на въоръжена агресия срещу Венецуела. Това предизвиква дълбока загриженост и осъждане“, посочват още от дипломатическото ведомство.

Русия поддържа постоянен контакт с венецуелските власти, се казва в изявление на руската дипломация.

Москва призовава също така незабавно да се изясни ситуацията с извеждането от Венецуела на президента Мадуро и на съпругата му.

„Изключително сме обезпокоени от съобщенията, че президентът на Венецуела Николас Мадуро заедно със съпругата си са били насилствено изведени от страната по време на днешните агресивни действия на САЩ. Призоваваме незабавно да се внесе яснота по тази ситуация“, посочват от дипломатическото ведомство.

Москва определи задържането на Мадуро и на съпругата му като неприемливо нарушение на суверенитета на една независима страна.