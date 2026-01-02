Руските сили са свалили един от последните украински изтребители Су-27 за превъзходство във въздуха

Руските аерокосмически сили свалиха украински изтребител Су-27, според кратко изявление, публикувано от руското Министерство на отбраната. Обстоятелствата около свалянето остават неясни, пише военното издание Military Watch.

Съобщеният инцидент следва предишно сваляне на Су-27 на 8 декември, в резултат на което загина пилотът на самолета подполковник Евгений Иванов, старши штурман на 39-та тактическа авиационна бригада. Друг Су-27 беше унищожен в края на април по време на сблъсък с руски безпилотен самолет. Разработен като най-способният изтребител за превъзходство във въздуха на Съветския съюз в края на 70-те и началото на 80-те години на миналия век, Су-27 се присъедини към съветските ВВС и Силите за противовъздушна отбрана като съответните варианти Су-27С и Су-27П през 1984 г., като Украйна беше една от четирите съветски държави-наследници, наред с Беларус, Русия и Узбекистан, които наследиха самолета след разпадането на суперсилата.

Руските аерокосмически сили са използвали широк набор от средства за поразяване и унищожаване на украински изтребители, като изтребител за превъзходство във въздуха Су-35, неговият по-рядко използван наследник Су-57 и значително по-големият и по-бърз прехващач МиГ-31БМ са били по-разчитани за бойни действия. И трите типа тактически бойни самолети са използвали ракети Р-37М с обсег от 350 километра за поразяване, като обсегът на ракетата се простира до 400 километра при изстрелване от МиГ-31БМ поради много по-високите му скорости на изстрелване и височини. Руските наземни противовъздушни отбранителни системи могат също да поразяват цели дълбоко зад украинските линии, използвайки ракети 40Н6, които са сред най-бързите зенитни ракети в света със скорости над 14 Маха. Те могат да поразяват цели зад хоризонта, като използват данни за насочване или от предно разположени радарни системи, или от големи въздушни радари, носени от самолети, като например системата за реактивна и управляема борба А-50 или прехващачите МиГ-31.

Въпреки възрастта си, липсата на по-модерни типове изтребители гарантира, че Су-27 продължава да формира елита на украинския боен флот. Украински пилоти, които са летели със Су-27 и новодоставените американски F-16, съобщават, че първият остава като цяло по-способен самолет, като радарът на съветския изтребител е няколко пъти по-мощен и четири пъти по-голям, докато маневреността му при всички скорости, таванът на полета, скоростта и полезният товар на оръжията са значително по-високи. Су-27 е разработен специално, за да превъзхожда най-способния изтребител на НАТО за превъзходство във въздуха, F-15 на ВВС на САЩ, и по време на множество симулирани сражения през 90-те години на миналия век, предимно в Съединените щати, самолетът демонстрира, че запазва много ясно изразено предимство.

Въпреки че е елитен по стандартите на 80-те и 90-те години на миналия век, жизнеспособността на Су-27 за високоинтензивен въздушен бой през 2010-те години остава силно ограничена. Украински официални лица няколко пъти потвърдиха , че изтребителите на страната са значително по-ниски от руските изтребители, по-специално Су-35, който е разработен като силно подобрена директна версия на съветския самолет. Това принуди украинските изтребители да действат далеч от фронтовата линия, за да избегнат руския флот от изтребители. Въпреки това флотилията от Су-27 постигна известни успехи в насочването към руски системи за противовъздушна отбрана, използвайки нови противорадиационни ракети AGM-88, доставени от Съединените щати, които се насочват към радарните емисии на такива системи за насочване. Тъй като е много малко вероятно Украйна да закупи F-15 и не е в състояние да закупи още Су-27, самолетите, наследени от съветската епоха, вероятно ще бъдат последните тежки самолети с голям обсег, които тя разполага.