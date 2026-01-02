Свръхзвуков изтребител-бомбардировач Су-34 е ударил струпване на военнослужещи от украинските въоръжени сили в зоната на отговорност на Южната групировка, съобщи руското Министерство на отбраната.

„Екипажът на многоцелеви свръхзвуков изтребител-бомбардировач Су-34 на Въздушно-космическите сили е нанесъл удар по струпване на личен състав и бронирана техника от украинските въоръжени сили в зоната на отговорност на Южната групировка войски“, съобщиха от министерството.

Ударът е извършен по зададени координати с помощта на авиобомби с универсален модул за планиране и корекция.

След като получи потвърждение от разузнаването за унищожаването на определената цел, екипажът безопасно се върна на летището за излитане.