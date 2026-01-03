Русия тества нова система за защита от дронове Shahed: Засечено е инфрачервено заслепяващо устройство

Украинският военен и технически експерт Серхий Флаш съобщи за невиждана досега модификация на руски баржиращи боеприпаси тип „Шахед“: очевидното инсталиране на инфрачервен (IR) осветител, предназначен за противодействие на украински дронове и авиация за противовъздушна отбрана.

Според неговата оценка, това е първият потвърден случай на подобно решение, наблюдавано на дрона Shahed в оперативни условия, пише военното издание Defense Express.

Съобщаваното устройство изглежда функционира като инфрачервен прожектор, предназначен да заслепява или да пречи на сензорите, използвани от дронове-прехващачи и самолети, работещи в инфрачервения спектър.

Ако се потвърди, това предполага, че Русия активно адаптира своите дронове за далечни удари, за да противодейства на нарастващата ефективност на украинските системи за противовъздушна отбрана, базирани на дронове, особено тези, които разчитат на термично и инфрачервено насочване.

Това развитие се вписва в по-широк модел на руски контрамерки, насочени към повишаване на оцеляването на дроновете „Шахед“. С течение на времето тези дронове вече са претърпели множество промени, но въвеждането на специална инфрачервена контрамярка би представлявало забележителна стъпка към по-специализирани отбранителни конфигурации.

Както Defense Express съобщи по-рано, украинските сили за специални операции са извършили серия от успешни прецизни удари срещу руски военни цели във временно окупираната територия на Донецка област през нощта на 1 януари.

Операцията е насочена към ключова командна, логистична инфраструктура и инфраструктура на безпилотни системи, поддържащи руските сили в региона.