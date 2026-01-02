Какво представлява „Орешник“ - хиперзвуковата ракета, която ПВО не може да спре

Руски държавни медийни източници публикуваха първи кадри на новата хиперзвукова балистична ракета със среден обсег „Орешник“, почти година след като прототип беше тестван за първи път в бойни действия срещу украински цели през ноември 2024 г., и това съвпадна многократно с потвърденото ѝ влизане в експлоатация на фронтовата линия, пише военното издание Military Watch.

Коментирайки въвеждането в експлоатация на системата, руското Министерство на отбраната отбеляза: „В Република Беларус се проведе тържествена церемония за поемане на бойно дежурство на подразделението, оборудвано с мобилната ракетна система „Орешник“. Знамето на Стратегическите ракетни войски беше издигнато след края на военния ритуал по постъпване на екипажи на бойно дежурство.“ В изявлението се уточнява, че бойните екипажи за изстрелване, войските за връзка, персоналът по сигурността и енергоснабдяването, както и механиците-водачи са преминали разширено обучение на съвременни симулатори, за да се подготвят за влизането на системите в експлоатация.

„Орешник“ е първата наземна балистична ракета със среден обсег, влязла в експлоатация в Европа от близо половин век, след като Договорът за ядрените сили със среден обсег, подписан през 1987 г., забрани разполагането на такива ракети от Русия и Съединените щати. Това доведе до извеждането от експлоатация на балистичните ракети с малък обсег „Pershing IA“ и „Pershing II“, разположени от въоръжените сили на Съединените щати, както и на съветските балистични ракети със среден обсег Р-12 и Р-14 и РДС-10, и крилати ракети със среден обсег РК-55.

Съединените щати се оттеглиха от договора през 2018 г. и в резултат на това се очаква да разположат наземни пускови установки за крилати ракети „Tomahawk“ на множество обекти в Европа. „Орешник“ е един от няколкото типа ракети, които преди това бяха забранени от договора, които се очаква Русия да разположи, като кадри от страната показват, че тя вече е закупила балистични ракети със среден обсег „Pukkuksong-2“ от Северна Корея.

През юни за първи път беше потвърдено, че „Орешник“ е влязъл в серийно производство , и се очаква да има обхват от 4000 километра, като същевременно носи множество независимо пренасочващи се бойни глави, монтирани на хиперзвукови ракети за връщане в космоса, които могат да маневрират и да се приближават до цели от неочаквани посоки. Неговите проникващи способности сериозно ограничават способността на традиционните системи за противовъздушна отбрана, като например наскоро закупената от Германия система Arrow 3, да ги прихващат. Сателитните изображения показват, че множество военни съоръжения в Беларус се подготвят да приемат системите, които ще имат достъп до ядрени бойни глави съгласно споразумението за споделяне на ядрени оръжия между Москва и Минск. Доставката на системата на беларуските въоръжени сили допълва предишни доставки на балистични системи „Искандер-М“ с малък обсег.

Усъвършенстваните възможности на ракетата „Орешник“ предоставят на Русия и Беларус средство за асиметрично противодействие на колективното конвенционално превъзходство на НАТО в редица области, най-вече във въздушната мощ, тъй като изтребители F-35 от пето поколение, разполагани в нарастващ брой в Европа, се разглеждат като все по-сериозна заплаха и за двете страни. Всички партньори на Съединените щати по споделяне на ядрени оръжия, включително Обединеното кралство, Белгия, Холандия, Германия, Италия и Турция, са направили поръчки за F-35A, способни да носят ядрени оръжия, за да могат по-ефективно да нанасят ядрени атаки. Пентагонът даде индикации, че на други членове на НАТО може да бъде предоставен достъп до ядрени оръжия съгласно нови споразумения за споделяне.