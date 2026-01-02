Русия е разработила космическа станция с нулева гравитация

Руската корпорация „Енергия“ представи проект за създаване на космическа база с изкуствена гравитация, съобщава The Telegraph. Сложната въртяща се структура на станцията ще помогне за преодоляване на безтегловността, която е вредна за здравето на астронавтите.

Държавната ракетна корпорация е разработила научнофантастичен план, който би позволил на астронавтите да работят в орбита, без да изпитват безтегловност.

Русия патентоваше нова космическа станция с изкуствена гравитация, която ще позволи на астронавтите да живеят и работят, без да изпитват безтегловност.

Руската държавна ракетно-космическа компания „Енергия“ разкри планове за изграждане на космическа база, която ще се върти с пет оборота в минута, създавайки центробежна сила, равна на 50 процента от земната гравитация.

В момента астронавтите на орбитални космически станции като МКС живеят в нулева гравитация и се носят във въздуха, защото космическият кораб е постоянно в състояние на свободно падане, докато обикаля около Земята.

Но животът в условия на ниска гравитация има вредно въздействие върху човешкото здраве, което води до загуба на мускулна маса, намалена костна плътност, сърдечна недостатъчност, промени в имунната система и проблеми със зрението и умствените способности.

Космическите агенции разработват антигравитационни идеи от десетилетия в опит да се справят със здравословните проблеми, но досега това беше част от научната фантастика. Подобна космическа станция с изкуствена гравитация е представена във филма от 2001 г. „2001: Космическа одисея“.

В описанието на новата космическа станция, публикувано на уебсайта на Федералната служба за интелектуална собственост на Руската федерация, се казва: „Целта на предложеното изобретение е да се подобри конструкцията на космическа система с изкуствена гравитация, за да се повиши безопасността на използването ѝ от екипажа.“

Космическият кораб „Союз“ се скачва с МКС. Това изображение е направено с дълга експозиция, размазвайки облаците отдолу. Космическият кораб се движи със скорост от 27 600 км/ч (17 500 мили/ч).

Външно новата космическа станция наподобява електрически вентилатор. Тя се състои от аксиално въртящ се модул и радиално монтирани обитаеми отделения. Докато се въртят, тези модули създават външна сила, която придърпва хората на борда към пода.

Обитаемите отделения, като спици на колело, трябва да са дълги 40 метра, за да създадат достатъчен радиус на въртене за генериране на необходимата сила.

„Космическата система с изкуствена гравитация се състои от аксиален модул със статични и въртящи се части, свързани чрез запечатана подвижна връзка, обитаеми модули, средства за въртене и захранване“, се казва в патента.

На лунната повърхност гравитацията е приблизително една шеста от тази на Земята, така че ефектът ще бъде много по-значителен. Това означава, че астронавтите ще могат да ходят и да работят, без да се издигат във въздуха, въпреки че ще се чувстват много по-леки, отколкото у дома.

Сглобяването на станцията в орбита ще изисква няколко изстрелвания. Станцията ще бъде построена отвътре навън, като ще се добавят обитаеми отделения, ако е необходимо. Патентът обаче отбелязва, че закрепването на компоненти към въртяща се станция ще бъде трудно.

Тези планове идват, когато МКС наближава края на жизнения си цикъл. Извеждането ѝ от експлоатация е планирано за 2030 г. и много държави и търговски космически организации вече предлагат алтернативи.

Руската космическа агенция Роскосмос работи по създаването на Руската орбитална станция (РОС). Според наличната информация, Роскосмос планира да откачи и пренареди сегменти от МКС. Останалата част от МКС ще бъде деорбитирана и вероятно ще изгори в земната атмосфера.

НАСА и Европейската космическа агенция скоро ще започнат изграждането на Lunar Gateway - лунна орбитална станция, която ще бъде изстреляна в лунна орбита, за да служи като стартова площадка за мисии към повърхността.

Концепцията за въртяща се космическа станция с форма на пръстен е предложена за първи път от руския учен и ракетен теоретик Константин Циолковски, а по-късно е подкрепена от немско-американския учен Вернер фон Браун, който става един от основателите на космическите полети.

През 1975 г. НАСА и Станфордският университет също предлагат идеята за въртяща се антигравитационна космическа станция, наричайки я Станфордски торус. Тази пръстеновидна станция би била с диаметър над километър и половина и би могла да побере 10 000 постоянни жители.

През 2011 г. НАСА започна разработването на въртящата се космическа станция Nautilus-X, но проектът беше отменен поради бюджетни ограничения.

Руският дизайн донякъде напомня на проект на американския стартъп Vast, който също планира да построи въртяща се станция Haven, проектирана с дизайн „колело и спици“. През ноември компанията изстреля малък космически кораб, носещ тестова електроника и оборудване. Тя се надява да започне изстрелването на модули през 2026 г., въпреки че все още не е ясно дали тази концепция ще бъде жизнеспособна.