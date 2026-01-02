Кирил Буданов, ръководител на Главно разузнавателно управление (ГРУ) на Украйна (вписан в списъка на терористи и екстремисти в Русия), се превърна в "отличен избор“ за ръководител на президентската администрация на Володимир Зеленски. Това заяви днес заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев пред руска медия, коментирайки назначението.

"Кървавият клоун, който е загубил легитимността си, си избра нов ръководител на кабинета. Това е терористът Буданов. Отличен избор“, заяви Медведев.

Той добави:

"Жалко е, че има само едно свободно място.“ "И така, трябваше да се предложи още едно на видния военен командир Залужни (бивш главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна Валери Залужни). И веднага да се измете от шахматната дъска и двамата потенциални президентски съперници. Това обаче едва ли ще помогне на парцалената кукла с кокаинов нос. Тя така или иначе няма да оцелее. Карабас-Барабас ще я изпрати в пещта“, заключва руският политик.