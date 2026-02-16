Nexo се завръща в САЩ

Още по темата: Ауди представи болид с лого на Nexo 21.01.2026 13:37

Развитието на дигиталните активи навлиза в нов етап, воден от институционални стандарти и отговорен растеж

Nexo, водеща глобална платформа за цялостно управление на дигитални активи, обяви завръщането си на пазара в Съединените щати с цялото си продуктово портфолио. Компанията работи с лицензирани партньори и осигурява съответствие с американските регулаторни изисквания за инвестиционни и кредитни услуги.

Завръщането на щатския пазар е част от дългосрочната визия на Nexo да оперира на пазари с ясно дефинирани регулаторни рамки, утвърдени институционални стандарти и отговорен подход към иновациите. Тя отразява ангажимента на компанията към устойчиво развитие, високи стандарти за корпоративно управление и дисциплиниран подход към риска. Дейността в САЩ е част от по-широката глобална експанзия на Nexo и развитието на международните ѝ бранд партньорства.

С над 371 милиарда щ.д. обработени трансзакции, Nexo продължава да предоставя утвърдени решения за дигитални активи от институционален клас в глобален мащаб. Компанията наскоро стана първият в историята генерален партньор на турнира ATP 500 Nexo Dallas Open, а в международен план е официален партньор за дигитални активи на Audi Revolut F1 Team, DP World Tour и Australian Open. Паралелно с това Nexo разшири присъствието си в Латинска Америка чрез стратегическото придобиване на Buenbit – една от най-разпознаваемите и бързо развиващи се криптоплатформи в региона.

В България компанията развива и инициативата „Отборът на шампионите“, която подкрепя водещи млади атлети от различни спортове.

Продуктите и услугите на Nexo не са достъпни за български граждани и жители на Република България.

Nexo е водеща платформа за цялостно управление на дигитално благосъстояние, създадена, за да подпомага клиентите в растежа, управлението и опазването на техните крипто активи. От 2018 г. насам компанията предоставя ненадминати възможности за напредничави клиенти в над 150 юрисдикции. С над 371 милиарда долара обработени транзакции, Nexo създава дълготрайна стойност за милиони потребители по света. Платформата предлага високодоходни спестявания, кредитни линии, обезпечени с криптоактиви, усъвършенствани търговски инструменти и първата в света крипто дебитна/кредитна карта, като всичко това се базира на устойчив бизнес модел, модерна инфраструктура, строга сигурност и глобални лицензи.

