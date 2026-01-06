Окончателно: Потвърдиха солидните гаранции на двама съпроцесници на кмета на Варна

Окръжният съд е поставил под защита още един свидетел

Варненският апелативен съд потвърди солидните парични гаранции на двамата общински съветници и съпроцесници на кмета на града Благомир Коцев. Николай Стефанов и Йордан Кателиев са подсъдими за участие в престъпен сговор с цел имотна облага и искане на подкупи. Стефанов ще отговаря и за принуда. Двамата бяха задържани през юли, а през октомври Софийският апелативен съд ги пусна под домашен арест.

След като делото бе прехвърлено във Варна, съветниците поискаха по-леки мерки и окръжните магистрати ги определиха парична гаранция. За Николай Стефанов тя е 200 000 лв., а за Йордан Кателиев - 150 000 лв. Парите бяха внесени в определения от закона срок, но подсъдимите подадоха жалби срещу размера на гаранциите, който според защитата им е прекомерен и несъразмерен.

В закрито заседание апелативните магистрати отчетоха, че престъпленията, за които двамата са обвинени, са с висока обществена опасност и не е отпаднала опасността от престъпване на закона. Доказателство за това е, че преди насроченото за 17 февруари разпоредително дело Варненският окръжен съд е защитил втори свидетел.

След цялостна оценка на имущественото и доходното състояние на съветниците въззивната инстанция прецени, че размерът на гаранции не надхвърля финансовите им възможности и има дисциплиниращ ефект. Затова жалбите бяха отхвърлени. Определението е окончателно.