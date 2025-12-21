Пак блокади на Промахон, Ексохи и Орменион

Гръцките фермери: Празнуваме Коледа на тракторите!

Утре затварят и магистралата Солун-Атина, но от вторник до петък - коридори навсякъде

Гръцките фермери блокираха с трактори двата най-големи големи гранични пункта с България - Кулата-Промахон и Илинден-Ексохи, вчера следобед. Спряно бе напълно движението на ТИР-ове, но автомобили и автобуси бяха пропускани.

Гърците гарничари са съобщили на нашите в Свиленград, че стачкуващи са спрели и движението по пътя към Орменион, така че движението на камиони бе спряно и на нашия пункт Капитан Петко войвода. На трите пункта се натрупаха по 5-6 километра опашки и се очакваше най-рано към 20 ч да започне пропускане на ТИР-ове, нещо, което се случи и в събота, а и предишните уикенди след 1 декември, когато започнаха фермерските блокади.

В 12 ч по обед вчера имаше съвещание на организаторите на протестите край пътен възел Никая до град Лариса. Когато то приключи, представители на стачкуващите обявиха, че днес - 22 декември, блокадите продължават от 11,30 ч. Но от 23 декември до петък - 26 декември, тракторите ще бъдат изтеглени край пътищата и те ще бъдат отворени в дните на Рождество Христово. Фермерите са свободни да оставят под охрана техниката и да се приберат по домовете, но поне половината от тях твърдят, че са решени да останат на позиции и да празнуват Коледа на тракторите. Засега е отчетено, че правителството е приело да изпълни 16 от 27-те искания.

Планът как ще се стачкува в дните около Нова година ще бъде обявен след ново съвещание в петък.

Като се изключат граничните пунктове, най-невралгична точка на блокадите остава пункт Малгари на магистралата Е-90 Атина-Солун. Движението в платното към Атина и Централна Гърция, е затворено от 1 декември, а в платното за Солун, по което се стига и до Халкидики - от миналия петък. Пътната полиция отклонява трафика по стари пътища от към Солун и там движението е натоварено.

“Вярваме, че исканията ни са справедливи, така че не отстъпваме”, каза пред “Радио Скай” Милтос Букас, член на блокадата в Калпаки, Янина.

В събота на блокадите, които се намират до пунктове за събиране на пътни такси при Ореокастро и Афидна, фермерите вдигнаха бариерите за всички да минават безплатно. Залепени бяха черни лепенки на камерите, за да не снимат номерата на автомобилите. Вчера обаче полицията заплаши протестиращите, че ако такива действия се повторят, ще разпръсне протестиращите със сила. По този повод стачните комитети заявиха, че протестът е мирен и не желаят сблъсъци. На Ореокастро фермери застанаха край пътя и раздаваха безплатно боб, леща, грах, ябълки и други произведени от тях храни, за да подчертаят, че изкупните цени на стоките им са ниски.