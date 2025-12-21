29-годишният педофил остава в ареста

29-годишен мъж Шарл-Теодор Жиро, обвинен в педофилия, който бе арестуван в дома му в центъра на София, остава в ареста. Това реши днес Софийският районен съд, съобщи БТВ.

В мотивите си съдът казва, че ако излезе на свобода, има реална опасност да извърши ново престъпление. Пред съда обвиняемият каза, че съжалява.

Преди около два месеца полицаите придобиват оперативна информация, че определен IP адрес се използва за споделяне на файлове с порнографско съдържание с участието на видимо непълнолетни. Започва разследване и униформените стигат до този мъж. Той е без предишни криминални прояви.

При акцията бяха намерени стотици видеа с непълнолетни. Открити бяха порнографски снимки на деца на видима възраст под 10 години.

Няма данни засега в порнографските материали да участват българчета. Засега униформените нямат данни мъжът лично да е снимал деца.

Според прокуратурата във видеата има "похотливо показване на половите органи на момичета, ненавършили 16 години". Сред намерените материали има и снимки на деца на видима възраст под 10 години.

На терасата на дома му се забелязва и "нетрадиционна" коледна украса. А съседи на Жиро казват, че той е тих и досега не е имало нищо притеснително.