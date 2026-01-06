Помориец открадна колелото на украинка

Мъжът е направил пълни самопризнания

45-годишен помориец е откраднал велосипеда на украинска гражданка с временна закрила, живееща в морския град. Тя се оплакала, че за периода от 15.12. м.г. до 30.12. м.г. велосипедът й, оставен на специална стойка до жилищна сграда на Поморийската улица „България“, е бил откраднат.

В резултат на бързите полицейски действия извършителят е установен. Крадецът е 46-годишен помориец, който направил пълни самопризнания.

Бургазлийка пък бе изправена на нокти, след като от автомобила й „Фолксваген“ била отмъкната дамската й чанта с портмоне, съдържащо сумата от 250 лева, както и ксерокопия на документи за недвижим имот. Обирът е осъществен около 19:10 ч. на 30 декември в бургаския комплекс „Славейков“. Част от откраднатите вещи са намерени и иззети, разследването продължава. Извършителят е 35-годишен криминално проявен и осъждан бургазлия от кв. „Победа“.