Сериозен напън на ППДБ да се държат като революционери. Въпросът е на каква цена – и за кого

Новата маркетинг стратегия на ППДБ очевидно е ухажване на младите.

Непрекъснато заиграване с Gen Z, говорене на техния език, опити да изглеждат смели, дръзки и антисистемни революционери. Явно PR-ите на ППДБ са решили, че политиката трябва да се ребрандира в TikTok формат – много емоция, малко логика, опаковани в задължителните приказки на едро за "борба с мафията“.

Бабаитските лафчета за шамари и юмруци на г-н Ивайло Мирчев. Обидно инфантилните, панаирджийски скечове на г-жа Елисавета Белобрадова. Малоумни песнички и лозунги. Въобще, свидетели сме на стратегическо залагане на покъртително примитивна символика, но не и на ясна стратегия за борба с туморите в българската политика в лицето на Пеевски и Борисов.

Там всичко е ясно. Разчита се на слабата политическа култура на младите и на липсата на ясни спомени кой участва в сглобки, кой топли скута на Пеевски ("Пеевски се промени за добро") и кой пишеше конституция рамо до рамо с него. Разчита се на късата памет, на фрагментираното внимание и на вечната надежда, че „те още не знаят“.

Като цяло – сериозен напън на ППДБ да се държат като революционери. А революционерската естетика винаги е била запленяваща за младия човек, необременен от знания за мръсно минало.

Това продава. Това винаги е продавало. Може и да им се получи. Въпросът е на каква цена – и за кого.