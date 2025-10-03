АПИ: Възстановено е движението по магистрала "Хемус"

Възстановено е движението за всички автомобили по автомагистрала "Хемус" и в двете посоки, в област София, съобщиха от пресцентъра на Агенция ,,Пътна инфраструктура" (АПИ).

Магистралата беше затворена за около два часа за снегопочистване. Заради спирането на движението се образуваха километрични колони. Много шофьори предпочетоха да шофират обратно през аварийната лента в насрещното движение.

Гороломът в Стара планина е съборил хиляди дървета, част от тях пречат и на движението по "Хемус", съобщи БНТ. В района на тунелите има и гъста мъгла. 14 снегорина се включиха в почистването на пътя, след като преди обяд много шофьори се оказаха в снежен капан заради непочистената магистрала.