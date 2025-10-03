Ще има санкции заради хаоса на магистрала "Хемус", обяви регионалният министър Иванов

Глоби за пътноподдържащите фирми, включително държавната „Автомагистрали“

Тръгват проверки за нерегламентирани строежи по курортите

Ситуацията на автомагистрала "Хемус" остава тежка, заяви регионалният министър Иван Иванов на брифинг в Министерски съвет. По думите му, въпреки инструкциите му към АПИ за адекватни действия при лошите метеорологични условия, организацията е била слаба, което ще доведе до налагане на максимални санкции. Движението по аутобана беше ограничено в двете посоки поради снегопочистване в продължение на два часа по обед.

"Снощи до късно с АПИ бяха давани инструктажи от моя страна за адекватни действия предвид метеорологичната обстановка. От това което забелязвам, такива не бяха взети предвид и организацията се оценява като недостатъчно добра, да не кажа лоша. В резултат на това ще бъдат наложени максимални санкции на поддържащите фирми, включително на държавната "Автомагистрали", категоричен беше министър Иванов.

"При подобни неадекватни действия от тяхна страна, ще има и дисциплинарни мерки при следващи снеговалежи и лоша организация на движение", добави той.

Министърът на регионалното развитие и благоустройство коментира и стихийното наводнение в курортното селище Елените, при което загина човек.

По думите му, още днес Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) ще бъде изпратена на място, за да се установи дали има отклонения в строителството от одобрените общи устройствени планове на общините.

Проверка за това как са издавани разрешителни за строеж на хотелите в курортните селища и дали някой от тези строежи по някакъв начин би могъл да доведе до подобно бедствие е разпоредил и министърът на туризма Мирослав Боршош.

"Ще се изясни дали става въпрос за много тежко стихийно природно бедствие, което трудно може да бъде контролирано, или причината е неадекватност от страна на местната власт", посочи министърът на туризма.