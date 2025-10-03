Васил Терзиев: Не е вярно, че BG-ALERT е задействан без мое знание

Не е вярно, че BG-ALERT е задействан без мое знание, съгласували сме го с директора на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столична община Красимир Димитров и смятам, че решението беше правилно. Това каза пред журналисти кметът на София Васил Терзиев.

Кметът посочи, че са паднали много дървета на Витоша, но за щастие няма никакви инциденти.

На въпрос как се справя Общината с почистването на пътя към Витоша, Васил Терзиев отговори, че почистването е протекло по план.

"Нищо не ни изненада, нямаше проблеми с наводнения, за разлика от други градове. Изключително бърза реакция, именно, защото сме се подготвили за подобен тип събитие“, каза Терзиев.

Васил Терзиев обясни, че се очаква да бъде създадено мобилно приложение на Столична община, в което също ще се изпращат съобщение за подобни събития.

По-рано днес беше задействана системата BG-ALERT в столицата заради обстановката в природен парк "Витоша".