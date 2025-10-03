Караджов: Корупцията в автомобилната администрация е системен проблем, който аз подцених

Корупцията е системен проблем, който аз подцених, и повече няма да подценявам, заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов на блицконтрола в парламента на въпрос за случая с двамата инспектори от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, обвинени за искане и получаване на подкуп от превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София на 28 септември.

След г-н Стоичков и българския отбор по волейбол сте най-известните фигури на запад, тъй като се проявихте като олицетворение на корупцията, след това, което се случи на гостуващия певец и неговия екип", коментира Николай Радулов от "Морал, единство, чест", който зададе въпроса за корупция в автомобилната администрация.

Гроздан Караджов направи преглед на случаите на корупция от 2013 г. досега. Сред тях той посочи, че през 2013 г. е арестуван изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", през 2015 г. турски шофьор заснема искането на подкуп от инспектор на ДАИ (б.а. държавна автомобилна инспекция), през 2018 г. има масови арести на инспектори за подкуп от 300 до 600 евро, а през 2022 г. - ефективни присъди за корупция на служители от ДАИ-Пловдив. "Системен проблем, който аз подцених, и повече няма да подценявам", заключи Караджов.

Преди това Николай Радулов от МЕЧ попита вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов кога ще си подаде оставката, заради състоянието на железопътния транспорт.

Дерайлиранията и запалванията на вагони и локомотиви са факт от много години, каза в отговор Караджов. Когато поех поста, ден след голямата катастрофа край Лукорско, въведохме много строги мерки за безопасността, след три месеца бяха отчетени резултатите от тях - 30 процента по-малко инциденти и 40 процента по-малко произшествия, посочи той. "Когато работя аз, има резултати. Когато говорите вие на трибуната, местите въздуха", заяви вицепремиерът.