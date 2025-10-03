Царево бедства, всички служби са на крак

Царево обяви бедствено положение. Валежи от 410 л. кв.м. и 225 л. кв. м. в село Изгрев и града причиниха наводнение и бедственото положение в цялата община.

Най-големи са пораженията по пътя на водата от село Изгрев към град Царево. Затворен е пътят с. Изгрев - Малко Търново, като има осигурен обходен маршрут, поради разрушен мост. Затворени са още пътищата царево - Арапя, до село Лозенец, мостът от Царево до квартал Василико, където преди две години подобно ледствие отне четири мовешки живота, затворен е и моста за плаж Нестинарка. Ограничено е движението до Синеморец.

Има евокуирани хора, разрушена пътна инфраструктура, наводнение в домове и частни обекти.

Основна цел към момента е да няма жертви и пострадали лица, съобщават от Община Царево. Всички служби и жители на града са на крак, всеки помага с каквото може. Общинарите предупредиха поради очаквани нови валежи, да не се предприемат пътувания.

Община Несебър обяви 03.10.2025 г. за неучебен ден. Преустановява се движението на градските автобуси с цел ограничаване на трафика.

Щабът там също апелира към гражданите да останат по домовете си и да излизат само при крайна необходимост.