Арестуваха сценаристката на „Шербет от боровинки“

Сериалът “Шербет от боровинки” отново оглави първите страници на вестниците в Турция. Причината е, че държавната цензура е получила над 11 000 оплаквания относно сюжета на четвъртия сезон на поредицата. Но, както се оказва, не само сериалът е подложена на атака.

Сценаристката на проекта Мерве Гьонтем беше задържана в дома си в Джихангир, а причината е нейно скандално изказване преди няколко години в YouTube канал. Когато разговорът се насочва към младите жени, които се опитват да се прехранват на всяка цена, Гьонтем неочаквано заявява, че не вижда нищо лошо в това.

“Тези момичета са намерили забавен начин да сбъднат мечтите си. Правят секс за пари, какво лошо има в това! Условията в страната ги мотивират”, припомнят журналисти думите на сценаристката. Някои турски активисти смятат, че младите жени може да интерпретират думите на Мерве като призив за действие и затова поискаха щателно разследване на Гьонтем.

Мерве е третият сценарист на “Шербет от боровинки”. Тя работи със Зейнеп Гюр и Мелис Чивелек по няколко епизода на поредицата, след което излезе в отпуск по майчинство и едва наскоро се завърна на снимачната площадка на сериала. Много турски фенове смятат, че Гьонтем е натопена за скандалния сюжет в четвърти сезон, поради което арестът є се случва едва сега.