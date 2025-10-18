Мерт Язъджъоглу се забърка в грандиозен скандал

В нощта на 7 срещу 8 октомври 10 турските актьори - Бирдже Акалай, Каан Йълдъръм, Мерт Язъджъоглу, Демет Евгар, Беррак Тюзунатач, Йозге Йозпиринчджи, Кубилай Ака, Джерен Морай, Метин Акдюлгер и Мерич Арал бяха задържани от жандармерията в домовете им. Всички те бяха отведени в щаба на полицията в Истанбул, където първо дадоха показания, а след това бяха подложени на тестове за наркотици. Турските звезди бяха заподозрени в употреба и насърчаване на употребата на незаконни стимуланти. Няколко часа след ареста им звездите бяха освободени. Абсурдността на ситуацията беше, че жандармерията действа заради едно-единствено анонимно обаждане.

След направените тестове само в кръвта на Мерт Язъджъоглу се установи наличие на забранени вещества. Талантливият актьор, който плени зрителите с харизмата и актьорските си умения, се озова в светлината на прожекторите не само благодарение на новите си проекти, но и заради нашумелия скандал. Той беше арестуван и прокуратурата започна разследване за предполагаема употреба на наркотици или стимуланти от негова страна. Новината бързо се разпространи в социалните мрежи, предизвиквайки яростна реакция от феновете.

Въпреки сериозността на обвиненията, почитателите на актьора активно го подкрепят. Много потребители изразяват увереност в невинността на Мерт. Бъдещето на актьорската кариера на Язъджъоглу остава несигурно, но привържениците му са уверени, че истината в крайна сметка ще излезе наяве.

Историята на турската звезда показва колко бързо може да се промени съдбата на една публична личност и колко важна е подкрепата на феновете в трудни моменти.