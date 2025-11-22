Йозгю Намал и децата й катастрофираха

46-годишната Йозгю Намал, която направи триумфално завръщане на екрана, е претърпяла автомобилна катастрофа заедно с децата си. Шофьорът й също е бил ранен.

Йозгю Намал решила да прекара един ден заедно с децата си на снимачната площадка на сериала “Завист”. Турската звезда тръгнала за работа с личния си автомобил, управляван от шофьора й. По пътя към Бейкоз обаче станал инцидент. Друг автомобил се сблъскал с колата на известната актриса. Благодарение на въздушните възглавници и предпазните колани, Йозгю, децата й и шофьорът се разминали със сериозни наранявания.

Пристигналите на мястото парамедици откарали всички участници в инцидента в болница. След щателен преглед те се върнали у дома.

Актрисата информирала журналистите, очакващи я на входа на болницата, че семейството й е добре. Намал не се е върнала на работа и прекарала остатъка от деня у дома. Колата на турската актриса е сериозно повредена. В момента полицията разследва инцидента и установява кой е виновният.