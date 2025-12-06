Незаслужена победа за „Геният“

Поредицата “Геният” с участието на Арас Булут Ийнемли спечели 53-те Международни награди “Еми” в категорията “Най-добра теленовела”. Церемонията по награждаването се проведе в Ню Йорк и не само главният актьор, но и сценаристът на сериала Дамла Серим, и режисьорът Умут Арал дойдоха да приемат заветната статуетка.

Турските знаменитости не скриха радостта си. Според Умут Арал, отличието е ясно доказателство за възхода на турската телевизия. Дамла Серим отбеляза, че победата им е станала възможна благодарение на упоритата им работа като екип и тя се гордее с успеха им. Арас Булут Ийнемли отбеляза, че изпитва неописуемо вълнение.

Актьорът подчерта, че победата е станала възможна благодарение на добре координираната им екипна работа.

Докато феновете на Ийнемли и неговите филми радостно празнуват победата, много почитатели на турските драми активно изразяват недоволството си. Някои дори смятат, че победата на “Геният” е доста странна, тъй като има далеч по-интересни и вълнуващи проекти. “Несправедлива победа. Обичам Арас, но този сериал не би трябвало да печели”, “Как избират победителите? “Геният” не е лош, но определено не е най-добрата теленовела”, “Шокиран съм, как изобщо спечелиха???”, пишат недоволни критици.