Садакат Албора - най-жестоката и безмилостна майка

Майката е най-важният и най-близък човек за детето. Тя му помага, подкрепя го, дава му съвети и го дарява с любов. Но, за съжаление, понякога става и най-големият му враг. Една от най-лошите майки в турските сериали безспорно е Садакат Албора от “Далечен град”.

Гонджа Джиласун е в ролята на тази безмилостна и жестока майка, която с времето става още по-зла, непредсказуема и опасна. Тя никога не харесва изборите на децата си по отношение на техните половинки.

Когато новината за възкресението на Боран се разчува, Садакат сякаш губи ума си. Първоначално обвинява ДжихАл, че искат синът й да бъде мъртъв, след което решава, че се нуждаят от незабавен развод, защото Боран е жив. И, разбира се, не се плаши от думите си по време на заплашителните си монолози. Притеснена за благополучието на първородния си син, тази жена напълно игнорира чувствата на Джихан, въпреки че е добре запозната с всички проблеми в личния му живот. Всъщност Наре е любимата боксова круша на г-жа Садакат.

Садо не само редовно дърпа косата на единствената си дъщеря и я обижда, но и никога не забравя да й напомни, че й отказва майчина благословия и дори я проклина. А тя е религиозна жена, която познава силата на майчините думи. За г-жа Албора има само едно правилно мнение - нейното собствено. Като всяка майка, тя познава отлично слабостите на децата си и затова ги атакува именно там.

Садакат Албора трудно може да се нарече майстор на манипулацията; тя е по-скоро истински тиранин, готов на всичко, за да постигне целите си. И в последните епизоди на “Далечен град” прекомерната й загриженост за личния живот на Боран и пренебрежението към Джихан са доста дразнещи. В обикновения живот такива хора никога не се променят, но в турски сериал всичко е възможно.