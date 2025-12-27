Ханде Ерчел си купи къща за  2 милиона долара

Ханде Ерчел е не само успешна и търсена турска актриса и модел, но и една от най-високоплатените известни личности в Турция. Тя редовно участва в нови проекти и се стреми да инвестира разумно по-голямата част от доходите си.

Според турските медии, миналата седмица Ханде е закупила къща в Рива (Бейкоз) за два милиона щатски долара. Говори се, че Ерчел планира да отдава под наем новия имот, за да генерира стабилен пасивен доход. Нейни колеги коментират, че този подход е абсолютно разумен. Парите могат да се обезценят, но недвижимите имоти, особено в престижните райони, винаги запазват стойността си.