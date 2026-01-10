Световната сензация „Сандокан“ завладява ефира на bTV

Поредицата ни пренася в екзотични земи и далечни времена

Румяна ГЕНАДИЕВА

Върховото постижение на италианската телевизионна индустрия – мащабната приключенска сага „Сандокан“ с Джан Яман в главната роля – направи ексклузивната си премиера в България на 5 януари в праймтайма на bTV. Поредицата, режисирана от Ян Мария Микелини и Никола Абатангело, се излъчва от понеделник до четвъртък от 21:30 ч. и идва у нас месец след световната премиера, превръщайки България в една от първите държави, в които мега-продукцията дебютира международно.

Действието в „Сандокан“ ни пренася в средата на XIX век на остров Борнео – райска земя, населявана от местните племена даяки, но подчинена на безмилостните закони на Британската империя в разгара на нейното колониално могъщество. Сандокан изкарва прехраната си като всеки пират – с дръзки набези, в борба за оцеляването на своя народ, с безпогрешен инстинкт винаги да бъде една крачка пред враговете си. Но по време на едно от нападенията си Сандокан среща Мариан – своенравната дъщеря на британския консул в Лабуан. Между двамата пламва страст, която ще промени живота им завинаги…

В същото време Сандокан е преследван от фанатичния ловец на пирати лорд Джеймс Брук, който има свои планове за Мариан – не само да я направи своя съпруга, но и да използва брака за осъществяването на по-големите си амбиции. Борбата на Сандокан и Мариан за свобода ги въвлича в много по-мащабна битка – тази на потиснатите и експлоатирани от британците даяки. Докато племената търсят водач, който да спаси народа им, Сандокан е принуден да стане нещо повече от пират. Той трябва да се превърне в легендарния „Тигър от Малайзия“…

В главната роля влиза Джан Яман, познат на зрителите с превъплъщенията си в „Свободен дух“ и „Мистър Грешен“. В „Сандокан“ световноизвестният актьор от турски произход си партнира с холивудските звезди Ед Уестуик, Оуен Тийл, Джон Хана, както и с младата актриса Алана Блор. В поредицата играе и популярният италиански актьор Алесандро Прециози, който влиза в ролята на верния португалски приятел на Сандокан – Янес де Гомера.

Подготвян от 2022 г. насам, „Сандокан“ е резултат от дългогодишен труд с мащабен размах, включващ внушителни декори, автентични сценични костюми и зрелищни морски и бойни сцени. Снимките са осъществени както в Италия, така и в екзотични локации извън Европа, сред които остров Реюнион. По идея на Лука Бернабеи, сериалът е създаден като голям международен проект, който да възроди класическата сага и да я превърне в модерен съвременен шедьовър.