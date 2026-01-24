Халит Ергенч изневерява на жена си с най-близката ѝ приятелка

В сериала “Падението на краля” актьорът е в ролята на успешен бизнесмен

Първият турски актьор, пленил българската публика - неотразимият Халит Ергенч, познат на зрителите с емблематичната си роля на Онур в “1001 нощ” - прави своето дългоочаквано завръщане в ефир с премиерния сериал “Падението на краля”. Драматичната поредица, в която екранният Сюлейман Великолепни се превъплъщава в сложния и противоречив образ на “крал”, неочаквано оказал се без корона, стартира на 19 януари по bTV Story. Епизодите се излъчват всяка делнична вечер от 21:30 ч.

Кенан Баран (Халит Ергенч), известен като “Краля”, е харизматичен и успешен бизнесмен, който на пръв поглед има всичко, за което е мечтал - богатство, престиж, влияние и перфектна съпруга в лицето на преданата Хандан (Аслъхан Гюрбюз). Но зад привидно безупречния им брак се крият премълчани истини и мръсни тайни. Безкрайните изневери на Кенан тласкат Хандан до ръба, карайки я да постави под съмнение не само чувствата си, но и собствената си стойност като жена. А когато Кенан прекрачва границата с поредното си предателство - и то с най-близката ѝ приятелка, тя е принудена най-сетне да се изправи срещу демоните си и да преоткрие силата, която дълго е потискала.

Свикнал винаги да диктува правилата, Кенан внезапно започва да губи почва под краката си. Недосегаемият “крал” се оказва уязвим, изправен пред чувства и емоции, които този път не може да подчини. Междувременно в живота му се появява сервитьорката Фади (Мерве Диздар) - уверена и трудолюбива дама от скромно семейство, която балансира между следването и работата. Тя неочаквано попада във “величествения” свят на Кенан и го разтърсва из основи, подкопавайки стремежа му към абсолютен контрол. Нейната искреност и непринуденост привличат “Краля”, превръщайки я едновременно в изкушение и убежище от празнотата.

За Фади срещата с Кенан е врата към свят от възможности, но и път, осеян с опасни компромиси.

Докато преследва мечтите си, тя е принудена да преосмисли собствените си ценности и граници, изправена пред дилемата дали да се изгуби в блясъка на свят, който не ѝ принадлежи, или да остане вярна на себе си и на достойнството си. Съдбите на Кенан, Хандан и Фади се преплитат в сложен психологически и любовен триъгълник, в който властта, страстта и амбициите се сблъскват непреодолимо, а всяка жертва има своята висока цена.