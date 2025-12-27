Чагатай Улусой продаде любимата си яхта

Чагатай Улусои, известен с любовта си към морето, реши да се раздели със своята 16-метрова яхта, на която прекарваше свободното си време. През последните години актьорът е изключително зает както в Турция, така и извън пределите на родината си, и не отделя на яхтата нужното внимание. Затова звездата реши да я продаде за 20 милиона турски лири.

Новият собственик на луксозния плавателен съд стана неговият колега, актьорът Мустафа Мерт Коч, с когото са близки приятели. В момента той се наслаждава на приятно плаване по Средиземно море.

В началото на тази година стана ясно, че Чагатай Улусой се е върнал към корените си и вече притежава двойно - турско и българско гражданство. 35-годишният актьор е роден в Истанбул на 28 септември 1990 г. Син е на изселници - майка му Рефие Улусой e босненка, а баща му Айлин Улусой е родом от разградското село Бели Лом. Семейството се изселва в Турция. От брака с Рефие се ражда Чагатай, а след това брат му - Аталай. Бащата също има турско и българско гражданство.

Според българското законодателство роденият в Истанбул Чагатай Улусой има право на придобиване на гражданство по произход (когато единият от родителите е български гражданин) и на това основание е кандидатствал. Твърди се, че и сега в Разградско живее част от родата на актьора. Според информации в турските медии Чагатай не е посещавал родния край на баща си.