Криминалната мистерия „Мамник“ тръгва по БНТ

Новият български сериал разказва за борбата между човека и древно зло

По бестселъра на Васил Попов

Най-новият български игрален сериал “Мамник” започва на 8 януари от 21:00 ч. по БНТ 1. Продукцията в 12 епизода, вдъхновена от едноименния бестселър на писателя Васил Попов, ще се излъчва всеки четвъртък.

Криминалната мистерия, продуцирана от БНТ, Фалкънуинг Студио и Глобал Филмс, разказва за борбата между човека и древно зло, оживяло от легендите.

Сериалът “Мамник” е съчетание от криминален сюжет и елементи на трилър, преплетени с красива любовна история. Жителите на село Вракола се изправят срещу загадъчни явления и се сблъскват с потулени тайни, забравени легенди и чудовището от българския фолклор Мамник - крилата демонична птица, за която се вярва, че носи смърт и проклятие.

“За мен “Мамник” е най-интересният сериал, който съм правил, защото е нещо ново и различно, с което към момента телевизионната аудитория не се е срещала.”, сподели в предаването “Денят започва” Виктор Божинов, режисьор и креативен продуцент на сериала.

В главните роли на Божана, Лазар, Митко и Камен влизат младите талантливи актьори Екатерина Лазаревска, Гринго-Богдан Григоров, Мариян Стефанов и Йордан Ръсин. Заедно с тях зрителите на БНТ 1 ще видят и значими имена от българското кино и театър - Владимир Пенев, Ели Скорчева, Атанас Атанасов, Никола Додов, Мариана Крумова, Галя Александрова.

Творческият екип на сериала “Мамник” включва сценаристите Владислав Тинчев и Димитър Христов - Кевин, оператора Антон Бакарски, композитора Петър Дундаков.

БНТ е най-големият продуцент на телевизионно кино в България, като сериалът “Мамник” е част от филмопроизводството на обществената телевизия. Идеята и цялостната реализация на проекта са дело на Глобал Филмс с продуценти Магърдич Халваджиян и Силвестър Йорданов. Сериалът е по мотиви на хитовия Storytel Original аудиосериал “Мамник” от Васил Попов, създаден за стрийминг платформата за аудиокниги, е-книги и подкасти Storytel. “Мамник” се осъществява с подкрепата на Национален филмов център.