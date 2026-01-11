Ханде Ерчел участва във фотосесия за корицата на списание “Vogue” и публикува няколко снимки на страниците си в социалните мрежи. Не дрехите или позите й обаче привлякоха вниманието, а нездравият външен вид на звездата.

Последователите на Ханде отбелязаха, че е отслабнала още повече и тенът на кожата й е неестествено блед. “Тя не е здрава. Определено трябва да отиде на лекар”, “О, Боже мой, ръцете и краката й са като клечки кибрит. Това е недопустимо”, “Анорексия в целия й блясък. Обичам тази актриса, но снимките са болезнени за гледане”, “Ужасни снимки, Ханде изобщо не прилича на себе си”, “Това наистина ли е тя?! Изглежда малко зловеща”, пишат феновете на актрисата онлайн.

Най-преданите почитатели на турската звезда обаче са уверени, че Ханде е добре и лошият й вид се дължи на естеството на снимките. Самата актриса не отговори на негативните коментари на последователите си.

Фактът, че Ханде Ерчел е здрава, се потвърждава от скорошно интервю със сестра й Гамзе. В разговор с репортери тя отбеляза, че сестра й вече е напълно щастлива и наскоро са прекарали прекрасна почивка заедно, релаксирайки като семейство. Това означава, че турската звезда няма здравословни проблеми.