Фейза Дживелек обяви война на хейтърите

Звездата от “Шербет от боровинки” Фейза Дживелек обяви война на своите критици. Уморена от нарастващия брой негативни изявления и към професионалните є умения, актрисата, която играе Нилай, реши да прибегне до правни средства, за да защити честта и достойнството си.

Адвокатът на Фейза публикува изявление на страницата си в социалните мрежи, в което заявява, че е започнал работа по дело срещу хейтърите на актрисата. Делото обаче не цели съдебна присъда, насочена към лишаване от свобода на нейните критици, а по-скоро иска обезщетение. Адвокатът на актрисата отбеляза, че броят на подобни клеветнически публикации в социалните мрежи се е увеличил значително напоследък и сега те възнамеряват да предприемат решителни действия за защита на личния живот и професионалната репутация на актрисата.

Турската звезда отказа да коментира новината. Фейза обаче преди това твърдеше, че нито една от новините за нея, публикувани от турските медии, не е истина. Според Дживелек, тя няма хейтъри, а нейните предани фенове са готови да платят 100 000 турски лири за едноминутна среща с нея. Трябва да се отбележи, че турската актриса изпълни ролята на Нилай брилянтно. Изглежда никой друг не би могъл да улови образа толкова добре, колкото Фейза.